Selena Gomez y Justin Bieber están teniendo citas para enamorarse otra vez

Aunque aún no es un hecho que 'Jelena' esté de regreso, Selena Gomez y Justin Bieber sí están haciendo todo lo posible por reavivar el amor que se tuvieron hace algunos años.

Después de hacer una pausa en sus salidas "públicas", Selena y Justin se reunieron el día de ayer para dar un paseo romántico por un parque de Los Ángeles. Ella lucía feliz y radiante, y él muy emocionado, confirmando que las cosas marchan de maravilla entre ambos.

Fue gracias a un fan (porque no todo lo hacen los paparazzis) que les tomó una fotografía que todos podemos ser testigos de lo felices que lucen juntos.

November 13: Fan picture of Selena and Justin Bieber in Los Angeles. pic.twitter.com/Umijt6mrhf

— Selena Gomez News (@LifeWithSelG) November 14, 2017