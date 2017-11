Reina de Quito 2017-2018: Nicole quiere impulsar la lectura Nicole Izquierdo, de 21 años, quiere ser Reina de Quito para impulsar a la ciudadanía a practicar la lectura además de otros proyectos sociales.

Nicole Camila Izquierdo Yánez, tiene 21 años, y estudia Administración de empresas y Marketing en la Universidad San Francisco de Quito. Es una de las candidatas que aspira llegar a ser la nueva Reina de Quito 2017-2018.

“Me gustaría poder demostrar a la gente que un certamen como este no solo consiste en tener una cara bonita sino valorar también lo que uno piensa así como los ideales que tenemos por el bien de nuestra ciudad”, dice.

“Considero que la base de la educación es la lectura y me gustaría hacer campañas o una Casa Hogar para que todos los quiteños puedan donar libros y tanto menores hasta adultos mayores puedan aprovecharlos.

Mis papás han sido una parte fundamental para vivir esta experiencia conmigo y será algo que lo recordaré toda mi vida”, manifiesta Nicole, la mayor de tres hermanos.

Hace un llamado a la empatía de los quiteños para que se pongan en los pies de los demás rompiendo tabúes y prejuicios. “Tener lo que tienes no te hacer ser lo que realmente eres. Pensemos en aquellos niños de los guagua centros o en los adultos mayores que necesitan ayuda y trabajemos por ellos. Empecemos por ser amables con todos”.

Izquierdo recuerda que una vez fue acosada en un bus mientras se dirigía a su colegio, hace varios años. Es un capítulo que no ha podido sacarlo de la mente. “Un señor cada vez se acercaba más, yo no pude gritar y solo me fui a un lado. Creo que eso es lo que hace la mayoría de mujeres y quedarnos calladas es un agravante de este tipo de situaciones.

Sin embargo, no olvidemos que también hay acoso de parte de mujeres hacia hombres. Entonces hay que entender que los dos géneros somos susceptibles de esto”, manifiesta.