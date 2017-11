Lady Gaga detiene concierto para ayudar a una fan que estaba sangrando

Lady Gaga podrá ser una de las cantantes más excéntricas y alocadas del espectáculo pero también es de las que más se preocupan por sus fans disfruten.

Gaga se encontraba presentando un concierto en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut cuando de repente dejó de cantar y pidió a sus músicos y bailarines que pararan.

"Hola, sólo miré y te vi…¿estás bien?", preguntó la cantante a un Little Monster que estaba sangrando del rostro. "¿Te vas a quedar? ¿Necesitas ayuda adicional? ¿Necesitas a un paramédico?", preguntaba Gaga ante el asombro de su fan y de todos los asistentes.

La cantante siguió hablando con la chica, preguntó por su nombre y no volvió a su actuación hasta que estuvo segura de que Meredith, fuera atendida. "Meredith lo siento tanto. Te golpearon en la cara y ahora estás sangrando. No haremos cargo de ti".

Gaga reanudó el número musical acapella, pero interrumpió de nuevo para invitar a la joven a su camerino al terminar el concierto. Sin duda, el lado humanitario de la cantante es el que más admiramos ya que en múltiples ocasiones se ha mostrado sencilla, sincera y dispuesta a hacer felices a sus fans aún si eso implica recnunciar a sus exuberantes cambios de vestuario o despliegue de efectos especiales en sus shows.

Tras el percance, Lady Gaga le dedicó a la seguidora uno de sus primeros éxitos, Paparazzi.

VIDEO: A fan was hit in the face & started bleeding during tonight’s show, so Lady Gaga stopped the show to make sure she was fine & gave her a backstage pass! @ladygaga #JoanneWorldTour #JoanneWorldTourConnecticut pic.twitter.com/pVLruwbT0d

