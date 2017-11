¿Boda en puerta? Kylie Jenner presume un sospechoso anillo de diamantes

Aunque Kylie Jenner ha decidido permanecer hermética sobre los rumores de su embarazo y la posibilidad de que llegue pronto al altar con Travis Scott, este fin de semana ella misma puso más leña al fuego al compartir en Snapchat un video donde se le puede ver usando un anillo de diamantes.

Es en un clip donde Kylie muestra cómo maneja por Bel-Air, iba rumbo al baby shower de su hermana Kim Kardashian, que en una de las tomas se puede ver el brillante anillo en el dedo anular de su mano izquierda.

Go on… flash dem diamond rings on social media Kylie Jenner 👀

You'll soon find yourself in a bathtub. Taylor Swift having to do another music video 😂😂😂💀💀💀 pic.twitter.com/t9VtYI5fta

