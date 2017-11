The Weeknd está saliendo con una ex novia de Justin Bieber

Vaya que las cosas en el triángulo amoroso de Selena Gomez, Justin Bieber y The Weeknd se están poniendo cada vez más intensas. Y es que ahora diversos medios estadounidenses informaron que el intérprete de 'Star Boy' está saliendo con Yovanna Ventura, quien fuera ex del cantante canadiense de 23 años.

Fue el pasado jueves, en la fiesta de cumpleaños de French Montana, que The Weeknd fue captado en una actitud muy cariñosa con Yovanna, una modelo de 21 años que salió con Bieber en el 2014.

The Weeknd y Yovanna llegaron juntos a la casa y no se separaron en ningún momento durante las dos horas que estuvieron ahí. Socializaron con todos los presentes, pero dejando claro desde el principio que estaban juntos. Se dirigieron miradas cómplices y muchos gestos de cariño", aseguró un informante a la revista Us Weekly.