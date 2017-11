No podemos dejar de ver este extraño video de Selena Quintanilla cantando uno de sus éxitos ¡en inglés! Este es el verdadero origen de una de tus canciones favoritas de Selena Quintanilla

Selena Quintanilla es sin duda una de las estrellas más grandes de la música. Sus canciones trascendieron las barreras del idioma, pues aunque Selena nació y creció en los Estados Unidos, logró dominar la música en español para llegarle al público latino como ningún otro.

La cantante también tenía grandes planes para hacer música en inglés y dominar el mercado anglosajón donde creció. Sin embargo, todo se vino abajo cuando aquel 31 de marzo de 1995, Yolanda Saldívar terminó con la vida de la reina del Tex-Mex.

Aún cuando Selena murió, siguió más viva que nunca a través de su música por generaciones siendo sus canciones "Como la Flor", "La Carcacha" o "Amor Prohibido" un éxito que permanece hoy en día. Pero si eres fan de la reina del Tex-Mex, te encantará saber que existe una canción que pocos han escuchado. Y no es que se trate de una canción inédita que nunca sacó a la luz, sino de una versión de uno de los éxitos con el cual seguro has bailado.

Se trata de "Bidi Bidi Bom Bom" o como originalmente sería, "Itty bitty bubbles" ("burbujitas")

Sí, la primera versión de 'Bidi bidi bom bom' fue en inglés y surgió de manera espontánea durante una de las pruebas de sonido de Selena y su grupo Los Dinos, a principios de los años noventa.

De acuerdo con el músico Pete Astudillo, quien hacía coros a Selena en 1992, confesó que un día la cantante empezó a improvisar junto a su hermano A.B Quintanilla y su esposo, Chris Pérez. La cantante vocalizaba frases sin sentido como itty bitty bubbles, al ritmo de cumbia y reggae. Lo que empezó como un juego, terminó siendo algo muy pegajoso que Selena y su banda siguieron tocándola en ensayos y pruebas de sonido.

Pero fue en la edición de un video de 1993, donde se puede escuchar a Selena cantando "If I had one wish, I would like to be a fish and I'd swim, swim swim under the sea I'd be so free" ("si tuviera un deseo, nadaría por el mar, sería tan libre"), haciendo coros con "itty bitty bubbles".

Por suerte, A.B. Quintanilla vio un mayor potencial en la melodía por lo que le pidió a Astudillo mejorarla. La temática pasó de ser sobre mar y burbujas, al sonido que hace un palpitante corazón enamorado, bidi bidi bom bom.

La canción fue lanzada en el álbum de 1994 Amor Prohibido y llegó a ser #1 en la lista de éxitos latinos de Billboard, seis meses antes de su inesperada muerte.