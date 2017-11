La crisis que persigue a Shakira

No son buenos tiempos para Shakira. Lo que parecía el inicio triunfal de una nueva etapa, terminó convirtiéndose en una pesadilla para la colombiana.

Su nuevo material discográfico estaba en la cima, sus canciones se escuchaban por doquier y los fans en todo el mundo esperaban con ansias lo que sería ese triunfal regreso al escenario. Ahora, su sonrisa parece esconder cierta tristeza y un cansancio que nos da a entender que no la está pasando nada bien.

Para empezar, su relación con Gerard Piqué se vio envuelta en el escándalo cuando varios medios y sus propios seguidores, comenzaron a especular sobre una posible ruptura.

Ahora, Shakira se vio obligada a cancelar el primer concierto de la gira 'El Dorado' por problemas de salud, anunciando en un comunicado que:

"A mis amigos en Alemania: durante mis últimos días intensos de ensayo, he forzado mis cuerdas vocales y desafortunadamente como resultado, mis doctores me han ordenado un descanso total de la voz que se prolongará unos días para evitar que se produzca un daño mayor. Me encuentro muy triste de no poder realizar el primer concierto de mi gira este 8 de Noviembre en Colonia".