¿Sabes por qué el 9 de noviembre es especial? En las redes comparten violetas y el Zalo Reyes de la suerte.

Los seguidores de "Star Wars" celebran su día el 4 de mayo, por la frase "May the force be with you". Los fanáticos de "Volver al Futuro" marcaron en su calendario el 21 de octubre de 2015, día en que Marty McFly viaja al futuro en la segunda entrega de la trilogía. Y los seguidores de Zalo Reyes celebran su día especial cada 9 de noviembre. ¿Sabes por qué? Todo tiene que ver con un ra-pa-mi-pi-to-po-de-pe-violetas.

La razón es la emblemática canción “Un ramito de violetas”, que popularizó en la década del 80 el "gorrión de Conchalí", Zalo Reyes. “Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio”, dice la tonada que en esta fecha se toma las redes sociales. La canción relata cómo el marido le enviaba secretamente flores a su mujer en este día. Dice así: "quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba a ti un ramito de violetas".

Es por este motivo por el que las redes se llenan con posteos alusivos a lo que ha sido llamado o el Día Internacional de Zalo Reyes. En este tono, se comparten ramitos de violeta y el "Zalo Reyes de la suerte".

“Por todos los ramitos de violeta que se enviarán este día y por los que nunca llegaron… Feliz día internacional de Zalo Reyes!”, dice un mensaje rescatado de Twitter.

¿A quién le regalarías un ramito de violetas?