Esta es la razón por la que Superman es un "tonto" al lado de Ricky Martin

Ricky Martin tiene fama y dinero, pero para él eso no es lo más importante sino el amor tan profundo que le tienen sus hijos. Ellos son su mayor motor e inspiración en la vida y lo ha dejado claro más de una ocasión.

En una entrevista reciente con la revista estadounidense Hola!, Ricky habló del momento tan difícil que vivió cuando el huracán Irma azotó a su natal Puerto Rico y aseguró que fue gracias a uno de sus hijos que pudo encontrar la motivación para seguir adelante y ayudar a su "gente" que tanto lo necesitaba.

Me deprimí cuando vi a mi islita tan frágil […] Me metí en la ducha a llorar, era un llanto desgarrador. Y de la ducha me pude haber metido a la cama, y me pude haber quedado en la cama tres días. Pero me sequé y fui a mi norte, fui a mis hijos", reveló el boricua.