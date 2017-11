Conoce al sexy hermano de Ricky Martin que te robará suspiros Eric Martin ha estado alejado de los reflectores, pero vale la pena conocerlo

Ricky Martin es un galán, no hay manera de negarlo. Afortunadamente, el gen de "guapo" no se quedó sólo en él, en su familia otras personas también lo tienen. Un claro ejemplo es su medio hermano Eric, a quien si aún no conoces, ahora es el momento de que lo hagas.

Eric Martin es fisicoculturista, razón por la cual tiene un muy tonificado cuerpo (¿quién crees que le ayuda a Ricky a mantenerse en forma?) y por ello es que tiene una de las cadenas de gimnasios más exitosas en Puerto Rico.

Una publicación compartida por Eric Martin Ifbb (@ericmartinifbb) el 7 de Jul de 2017 a la(s) 5:28 PDT

En 2013, Eric ganó el título de Míster Puerto Rico, fue gracias a su completa dedicación y empeño.

Una publicación compartida por ERIC MARTIN (@ericmartin31) el 13 de Ago de 2014 a la(s) 6:17 PDT

Para Eric, Ricky es su hermano no un artista

Aunque Eric es hermano de uno de los cantantes boricuas más famosos del mundo, él jamás se ha jactado por ello, todo lo contrario.

Yo no lo veo como Ricky Martin, el artista, lo veo como Enrique Martin, mi hermano mayor", declaró Eric a People hace algunos años.

Una publicación compartida por ERIC MARTIN (@ericmartin31) el 13 de Nov de 2014 a la(s) 1:39 PST

Eric es hijo del padre de Ricky, Enrique Martin Negroni, y desde muy pequeño se lleva increíble con el intérprete de 'Vuelve', quien por cierto está muy orgulloso de los logros de su hermano menor.

Una publicación compartida por ERIC MARTIN (@ericmartin31) el 26 de Feb de 2014 a la(s) 1:17 PST

Aun cuando la relación entre el cantante y su hermano no es nada pública, ambos han estado juntos en los momentos más difíciles. Incluso, tras el paso del huracán 'María' en Puerto Rico, Ricky expresó en redes sociales su enorme preocupación al no saber nada de Eric. Días después, se supo que estaba bien.

Eric sigue trabajando al frente de sus gimnasios y además da consultas y prepara a atletas del fisicoculturismo para competencias. Está completamente enamorado Yanira Rodríguez, con quien tiene una pequeña.