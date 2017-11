Adamari López perdió 20 libras y este fue su secreto para lograrlo

Desde hace meses que Adamari López se había propuesto bajar los kilitos de más y va muy bien. Gracias a su esfuerzo, la actriz y conductora ya logró perder 20 libras (más de 9 kilos) en este tiempo. Pero, ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es su secreto?

En una reciente entrevista, Adamari dio a conocer la rutina física a la que se ha sometido durante estos meses: Ella hace media hora de diversos ejercicios, con mancuernas y sin, con intervalos de un minuto cada uno.

Pero el secreto de Adamari para perder más rápidamente el peso está en que ejecuta su rutina de ejercicios dentro de una burbuja, la cual le ayuda a regular la temperatura de su cuerpo para quemar más calorías en menos tiempo.

Posterior al ejercicio, la presentadora de 'Un Nuevo Día' entra a una cápsula de vapor donde sigue quemando calorías. Y para finalizar, recibe un masaje con una maquina linfática, que tiene el objetivo de romper las células adiposas.

Aquí la explicación en sus propias palabras:

Con esto, más una dieta balanceada, Adamari ha logrado perder esas 20 libras. Su objetivo es deshacerse de 25 más, para así poder llegar a su objetivo de 115.

Adamari ha dejado claro en diversas ocasiones que si comenzó a hacer ejercicio y comer saludablemente no fue por las criticas que recibió en redes sociales, sino por su bienestar personal.

Antes de que hubiese todo ese revuelo en las redes sociales, había decidido que era tiempo de hacer algo para mí. No estaba haciendo ejercicio, no me estaba alimentando bien", afirmó la presentadora.