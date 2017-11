Los amigos de Selena Gomez se oponen a su relación con Justin Bieber No están nada contentos con que haya decidido retomar la relación

La relación de Selena Gomez y Justin Bieber ha pasado por momentos muy hermosos, pero también ha tenido su lado oscuro, ese por el que la gente que está cerca de la cantante está preocupada.

De acuerdo a lo publicado por Us Weekly, los amigos y familiares cercanos de la pareja no ven con buenos ojos este regreso y consideran que ella está mucho mejor son él. Francia Raisa, la mejor amiga de Selena Gomez, y quien le donó el riñón, no está de acuerdo con que la cantante y actriz le haya dado un nueva oportunidad en el amor al canadiense.

Un informante dijo al medio estadounidense que Francia “no ha sido fanática de Bieber después de todo lo que Selena y él pasaron”, incluso señaló que Taylor Swift tampoco aprueba la relación pues cree que “podría tener a alguien mejor en su vida”.

Selena Gomez el amor de la vida de Justin

"Justin está en un lugar ahora en el que siente que está listo para el matrimonio, y eso definitivamente jugó un gran factor en su regreso con Selena. Justin piensa que Selena sería una gran madre y que es la única mujer que ha conocido con la que se puede ver a sí mismo pasando el resto de su vida”, reveló la fuente.