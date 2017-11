Kylie Jenner podría estar pasando por una depresión debido a su "embarazo"

Aunque Kylie Jenner no ha confirmado estar embarazada, muchas de las personas que supuestamente la rodean siguen afirmando que así es. Incluso, uno de sus allegados acaba de revelar que la joven empresaria está pasando por un muy mal momento emocional.

La fuente "cercana", según informa Hollywood Life, aseguró que el embarazo está siendo más difícil de lo que Kylie esperaba.

Así mismo, el informante indicó que desde que quedó embarazada, Kylie es mucho más celosa con Travis y de las personas con las que sale.

Esta última información podría explicar por qué Kylie no se ha dejado ver embarazada. Si es que está pasando por un momento muy emocional, mostrarse frente al mundo luciendo diferente (no con el cuerpazo con el que siempre aparecía) puede estarle resultando muy complicado.

Recientemente la joven empresaria posteó en Twitter unas imágenes, que un medio publicó asegurando que era ella embarazada, e indicó que habían sido arregladas por medio de Photoshop, pero no negó estar embarazada.

First of all if you’re going to photoshop my photos blogs/paps!! Check for the crooked lines in the background.2nd photo is clearly altered pic.twitter.com/c9fi0EyhWB

— Kylie Jenner (@KylieJenner) 5 de noviembre de 2017