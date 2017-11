JLo revela la razón por la que terminó su relación con Ben Afflek

Ya han pasado 13 años desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck terminaron la relación amorosa que mantuvieron durante 17 meses. Aunque en aquel momento se manejaron varias razones por las cuales la pareja había roto su compromiso, ahora sale a la luz la verdadera y es de boca de la misma cantante.

JLo platicó recientemente con la revista Vanity Fair y expresó que sus problemas con Ben surgieron después de que la película 'Gigli', en la que ambos participaron, fuera un gran fracaso en taquilla.

Perdí el sentido de mí misma, me cuestioné acerca de si pertenecía a este negocio, pensé que apestaba en todo", afirmó la actriz y cantante.

Durante el tiempo que estuvieron juntos, Ben y JLo fueron una de las parejas más románticas y aparentemente sólidas del espectáculo. Su compromiso y planes de boda tenían al mundo a la prensa embelesada, tanto que los "cazaban" para tener una nueva historia de ellos. Y no era para menos.

Por lo anterior es que no fue una gran sorpresa que cuando la pareja anunció su rompimiento argumentara que sentía una enorme presión por parte de la prensa y el público, y que esa era la causa por la que su relación había fracasado tan desastrosamente.

En esta reciente entrevista, 'La Diva del Bronx' reconoció que el rompimiento con Ben no fue fácil de sobrellevar en aquel momento.

Mi relación con Ben se autodestruyó frente al mundo entero. Fue algo de dos años para mí hasta que me levanté de nuevo", afirmó la intérprete de 'On the Floor'.