Ed Westwick ya está siendo investigado por las acusasiones de violación en su contra

Después de que la actriz Kristina Cohen denunciara por medio de un posteo en su cuenta de Facebook que Ed Westwick abusó sexualmente de ella, el protagonista de 'Gossip Girl' ya está siendo investigado por la policía de Los Ángeles.

De acuerdo con un informante de la policía, una víctima presentó la denuncia de asalto sexual en contra del actor en sus oficinas de Hollywood. Aunque no mencionó el nombre de la mujer, se cree, por los detalles del informe, que se trata de Kristina.

La investigación en contra de Ed comenzó después de que Kristina diera a conocer el supuesto abuso sexual que sufrió por parte de él y de que el actor negara por medio de un comunicado en sus redes sociales haberlo hecho.

A post shared by Ed Westwick (@edwestwick) on Nov 7, 2017 at 8:46am PST

Aún no hay más detalles sobre la investigación que la policía está realizando, pero es importante destacar que la denuncia de la víctima está siendo atendida con responsabilidad e inmediatez.

En su posteo de Facebook, Kristina afirma que Ed la violó hace tres años en su casa y detalló:

Me desperté de pronto con Ed encima de mí, con sus dedos entrando en mi cuerpo. Le dije que parara, pero era fuerte. Luché lo más fuerte que pude pero agarró mi cara con sus manos, me zarandeó y me dijo que quería follarme. Estaba paralizada, aterrorizada. No pude hablar, no podía moverme. Él me agarró y me violó".