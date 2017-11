Ximena Sariñana habla por primera vez de su faceta como mamá

Aunque es celosa de su vida privada, Ximena Sariñana decidió compartir la noticia de su embarazo por una buena razón.

El fin de semana la intérprete de ‘Mediocre’, cantó junto a Ana Torroja, ahí dijo a medios nacionales el porqué decidió hacer público su embarazo.

“Siempre he sido muy discreta con mi vida personal, pero quise hacer mi embarazo público porque es una parte natural de la vida. Siento muy bonito por las personas que deciden emprender este proceso de ser padres Yo estoy emocionada y súper contenta”.

“Hoy cumplí 32 años. Me siento tremendamente agradecida con la vida por todo lo que me dio este año, pero sobretodo muy ilusionada con lo que se viene. El siguiente año me toca emprender nuevos proyectos, pero nada tan increíble como el proyecto más grande de mi vida: ser mamá! Gracias a todos por sus felicitaciones y por formar parte de mi vida. Los quiero!”