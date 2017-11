¡Qué hermosa foto! Thalía se muestra impactada por lo mucho que ha crecido su "bebé"

La celebración comenzó desde temprano mami y Sabrina solitas desayunando. ¡Ya después siguieron los festejos, los amigos y el slime! ¡Ya cumplió 10 años! ¡Dios te bendiga y proteja siempre mi niña amada! Te amooo ❤️🎂🎉🎁👭 The celebration began early in the morning, mom and Sabrina, alone, having breakfast. Friends, celebration and slime followed! She is ten years old!!! God bless and protect you my dearest, sweet daughter! I love you. #bendita #happybdaysabrina #felizcumpleaños #teamo

