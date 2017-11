La gente vio estrías en esta foto de Eugenia China Suárez Subió tierna imagen de sus seis meses de embarazo.

Una preciosa foto de la panza de 6 meses de embarazo de la China Suárez se convirtió en tema de debate. La actriz se mostró en un diminuto bikini rojo mientras tomaba sol en Buenos Aires y el público se dividió: que tiene estrías, que no tiene estrías, que es normal, que déjenla en paz.

La verdad es que si ella no lo confirma, no lo notamos. “Tengo estrías desde que tengo 15 años, pero no me molestan en lo más mínimo. No son por el embarazo”, explicó Eugenia a sus seguidores. Los comentarios iban en este tono: "Vi en mil diarios esta foto en grande con zoom y no veo estrías. Y si hay estrías es normal", "aguante estrías" o "Que lástima que una mujer no pueda admirar la belleza de otra y busque hasta en lo mas mínimo para criticarla".

La pareja de Benjamín Vicuña volvió a Buenos Aires tras acompañarlo por Europa, específicamente España y Londres. La foto la tomó mientras disfrutaba el sol de este domingo en Buenos Aires. Es el primer hijo de la pareja, que tiene planeado casarse el 2018 en Argentina.

¿Y tú, qué crees? Nosotros pensamos que debemos estar orgullosas de nuestro cuerpo, en toda ocasión y circunstancia. Y nos encantó la perrita.