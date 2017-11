Ella es la ecuatoriana que casi llega a ser parte de los ángeles de Victoria's Secret La ecuatoriana Carla Revelo Pérez anhelaba llegar a ser parte del Staff de modelos de Victorias's Secret pero las cicatrices de un accidente determinaron su no participación.

El destacado personal shopper ecuatoriano que triunfa en las pasarelas europeas, Sandro Lafounte, compartió con Nueva Mujer una sesión de fotos de la modelo ecuatoriana Carla Revelo Pérez quien, como muchos saben, se retiró de las pasarelas tras sufrir un accidente de tránsito y debido a sus cicatrices no pudo participar en el gran casting de Victoria’s Secret en Miami.

Luego de varios años, ahora es madre de dos hermosos niños, y estas fotografías tomadas en Madrid, una de las capitales europeas lo demuestran,

Después de pasar por varios procesos ha querido compartir estas imágenes y queremos que ustedes formen parte de ellas.

Actualmente Carla, modelo y ExMiss Mundo Ecuador 2001, reside en Miami desde hace ya 11 años. Es una flamante y feliz madre de un lindo niño y una hermosa princesa, quienes son el centro de su vida y los que le han regresado la sonrisa para seguir adelante con su vida profesional.

Carla empezó desde los 14 años en el mundo de la moda. Tuvo una gran repercusión en Ecuador y fuera de este, ya que representó al Miss Mundo en África hace 16 años.

Quienes la recuerdan, piensan en esos grandes ojos grises, su imponente altura de 1,78 y su gran belleza que conquistaron a muchos, sin olvidar su espectacular figura que aún puede presumir de ella. Por ello tuvo la oportunidad de rememorar su belleza en una sesión de fotos, de la mano del estilista Sandro Lafounte, junto con un equipo de profesionales como el fotógrafo José Reyes y Aldara Rey, quien se encargo del maquillaje.

“Esta ha sido una oportunidad nueva para mi", comentó Carla, con su mirada intensa confesó que estar de nuevo frente a las cámaras fue un reto personal.

Según Lafounte, cuando Carla había llegado a Miami, hace algunos años se le acercó el agente de Victoria's Secret y le propuso participar en el concurso en aquella época pero lastimosamente por las cicatrices en las piernas que dejó accidente de tránsito no le permitieron participar en ese Fashion Show y su ilusión duró poco.

“Luego de pensarlo mucho he decidido hacer las fotos, para mi era un reto estar frente a una cámara ya que desde mi accidente lo dejé por completo, pero aún así me siento como el primer día. Al principio algo nerviosa pero conforme han pasado las horas me he sentido muy cómoda porque los profesionales con los que estoy trabajando me han brindado una gran confianza.

Solo quiero decir que para mi esta experiencia ha sido retomar las riendas de algo que deje atrás y con esto puedo decir ¡Aquí estoy y la vida continúa pese a todo!", enfatizó Carla muy animada.

El Vestuario de Carla fue proporcionado por la firma Parisina Sandro-Paris