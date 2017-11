Kylie Jenner muestra en redes la posible "prueba" de que no está embarazada O eso es lo que se preguntan sus fans

Hace ya varias semanas que venimos platicándote sobre los rumores de que Kylie Jenner está embarazada. Si bien, ella no ha confirmado ni desmentido nada, cada vez que aparece una fotografía o video suyo no podemos más que analizarlo para averiguar si lo está o no.

Dicho lo anterior, ahora toca el turno de "estudiar" una imagen que Kylie subió recientemente a su cuenta de Snapchat, la cual podría ser la prueba de que definitivamente no está embarazada –y de que ha estado jugando con el mundo durante todo este tiempo–.

En la fotografía, donde Kylie presume varios de los productos que acababa de comprar en un pequeño supermercado, se puede ver una caja de ¡tampones!

Claro, como suele suceder, los usuarios de redes sociales no dejaron pasar ese detalle e inmediatamente comenzaron a preguntar ¿por qué Kylie está comprando tampones si está embarazada?

¿Será que esa es la prueba con la que Kylie quiere dejar ver que no está embarazada?

hmm whys kylie buying tampons if she’s pregnant🤔 @KylieJenner pic.twitter.com/iPGJz8f4rD — Cara Fagan (@CaraHoran212) November 5, 2017

Kylie if your pregnant. Why you buying tampons? pic.twitter.com/M8DmpgQHHO — Tŷler Sŵeetman (@tyler_sweetman) November 6, 2017

Por su puesto que esa caja de tampones puede que no fuera para Kylie. Pero, mientras tanto la duda de si está embarazada o no sigue latente.

