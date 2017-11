Retiran el corto de 'Frozen' que salía antes de 'Coco' y las redes reaccionaron

Hace algunas semanas se estrenó ‘Coco’, cinta que habla de la tradición de Día de Muertos como nunca antes lo habíamos visto, desde la perspectiva de Pixar.

La respuesta hacía esta cinta ha sido espectacular y ha logrado posicionarse como una de las más taquilleras, al menos en México.

Algo que llamó la atención fue que a la cinta le antecedía un corto de más de 20 minutos de Frozen, mismo que causó molestia entre los asistentes argumentando que era demasiado largo. Algunas compañías decidieron retirarlo y en su lugar poner comerciales que duran el mismo tiempo que el dibujo animado.

Cadenas de cine decidieron retirar el corto por las reacciones negativas que causó en redes, aunque otros argumentan que no se debió al descontento de la gente, sino a un proceso interno y que dejaron de exhibirlo por la vigencia del mismo.

Aunque muchos aplaudieron el hecho, hubo comentarios negativos en redes por esta situación ya que argumentaron que la cinta era para niños y ellos si disfrutarían del corto.

Aunque el corto de #Frozen no me gustó, menos me gusta la idea de retirarlo del cine sin darle la oportunidad de verlo a quienes no han ido. pic.twitter.com/qmxApRqbSZ

— Yovan (@YovanOficial) November 5, 2017