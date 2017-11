La imagen de Kylie Jenner 'embarazada' luego del supuesto uso del Photoshop El drama de esta telenovela no termina.

No es que no podamos dormir o que sea trascendental para nuestra existencia saber si Kylie Jenner y Khloé Kardashian están embarazadas, pero tanto ha sido el revuelo que han causado en redes sociales que nos es inevitable preguntarnos, ¿en verdad hay un bebé en camino?

Hace unas horas Kylie usó sus redes sociales para decir que las imágenes en las que se ve un notable ‘baby bump’, son falsas. Que fueron alteradas a través de Photoshop, pero luego de esas fotos, salieron otras en las que se puede ver a la empresaria y su ‘pancita’ de embarazada.

Luego de que Kylie usara Twitter para decir que sus imágenes fueron alteradas, ojo, no confirmó ni desmintió, sólo señaló que algo no anda bien con las imágenes, compartió una Instagram Storie en la que se ve vestida de negro con una gran sudadera, y los comentarios no se hicieron esperar señalando que, efectivamente, está ocultando su embarazo.