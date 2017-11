Kylie Jenner se defiende y habla de las fotos que probarían su embarazo

Es un hecho, desde que los rumores del posible embarazo de Kylie Jenner se hicieron más fuertes, cualquier cosa que haga, ponga en sus redes sociales o diga, se vuelve noticia.

El diario británico Daily Mail publicó una serie de imágenes en las que supuestamente se puede ver a Kylie visiblemente embarazada. Las fotos por sí solas conformarían el embarazo de la hermana de Khloé Kardashian, pero hay algo que no cuadra.

Kylie Jenner, empresaria y modelo, hasta ahora había estado callada respecto al tema, pero parece que al ver las imágenes que destaparían su embarazo, no tuvo más remedio que salir a decir que las fotos fueron editadas.

Un medio estadounidense tuiteó: “La primera aparición del ‘baby bump’ de Kylie Jenner”, acompañado de dos imágenes de la joven y es ahí cuando vino una respuesta.

Ante las imágenes, uno de los amigos de la hermana de Kim escribió en Twitter: “¡Eso fue editado! Comprueben la línea del coche”. Ella después no dudó en escribir: “Primero que todo, si van a usar Photoshop en mis fotos, comprueben si hay líneas torcidas en el fondo. La 2ª foto está claramente alterada”.

First of all if you’re going to photoshop my photos blogs/paps!! Check for the crooked lines in the background.2nd photo is clearly altered pic.twitter.com/c9fi0EyhWB

— Kylie Jenner (@KylieJenner) November 5, 2017