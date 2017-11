Thalía es criticada en redes sociales por abusar del botox

Thalía decidió compartir una series de imágenes como ‘Wonder Woman’ con las que logró consolidarse como una de las ganadoras a mejor disfraz este Halloween 2017. Muchos aplaudieron lo sexy que luce enfundada en el personaje, para otros hay algo en su rostro que no les hace sentido y es una supuesta aplicación de botox.

“¡Nunca vi fotos tan feas y donde sales tan mal! Decepción, no me gusta”. Mientras que otros usuario afirmó: "El botox y el silicón a todo lo que da, te ves espantosa en la foto Thalía, ya no abuses de tanto botox”.