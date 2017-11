Maluma habló de la razón por la que rechazó a la fan que intentó besarlo

Hace semanas el cantante colombiano Maluma fue duramente criticado por negarse a besar a su fan que burló a la seguridad del concierto que se encontraba dando en Guadalajara, México. Desde que sucedió aquel incidente el ‘parcero’, como lo conocen sus fans, había estado callado.

El intérprete de 'Felices los 4' acudió a la gala de la fundación Global Gift donde varios reporteros lo increparon respecto a su comportamiento con la fan.

"(Esa noche no tenía que) portarme mal con esa niña, pero me sentí agredido. Yo la abracé, pero que me trate de halar el pelo y que me trate de halar la oreja, pues ya es diferente”, dijo a medios mexicanos.