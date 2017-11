Madonna se muestra sin maquillaje y parece una mujer diferente

Madonna es 'La Reina del Pop', por lo mismo estamos acostumbrados a verla siempre perfectamente maquillada y llena de glamour. Pero, ella es una mujer como cualquiera y de vez en cuando también se cansa de arreglarse para lucir perfecta cada minuto de su vida.

La prueba de lo anterior está en que el día de ayer, Madonna decidió olvidarse del maquillaje y de la ropa de moda para vestirse informalmente, y viajar lo más cómodamente posible de Londres a Lisboa.

La intérprete de 'Like a Virgin' fue captada en un vuelo de una aerolínea de Portugal, donde reside, sin una gota de maquillaje y utilizando un pantalón deshilachado, una chamarra negra y tenis rosas.

Madonna was photographed flying coach. Are you surprised that Madonna flew coach? #EverybodyTalks pic.twitter.com/C6MndTOhHx

— The Talk (@TheTalkCBS) November 2, 2017