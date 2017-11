Kylie Jenner embarazada: Kris Jenner por fin habla sobre sus "futuros" nietos Kylie Jenner es una de las Kardashian-Jenner de que más esperamos noticias

La super mamá, manager y "futura" abuela, Kris Jenner finalmente hizo lo que todos estabamos esperando: habló sobre el embarazo de sus hijas, especialmente, Kylie Jenner.

La matriarca de las Kardashian-Jenner fue invitada especial en el Show de Ellen DeGeneres para discutir todo lo que está ocurriendo en el universo Kardashians, desde el contrato por 5 años de la familia para seguir al aire hasta los nietos que vienen en camino.

"Tienes muchas niñas embarazadas en este momento", dijo Ellen. "Oh, ya puedo sentir a dónde va esto. Estás tratando de engañarme para que confirme los embarazos", respondió Kris. La conductora se vio insistente con el tema e incluso sugirió algo que todos hemos pensado: que se trataba de un gancho para ver la nueva temporada de Keeping Up With the Kardashians, donde probablemente revelarían toda la verdad. La respuesta de Kris era de esperarse: "Bueno, yo recibo un 10% por ello así que…"

Tune in tomorrow at 3pm! @theellenshow #Repost @theellenshow #ellen A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on Nov 2, 2017 at 6:57pm PDT

Desde hace varias semanas, Kylie Jenner ha estado "ocultando" su supuesto embarazo sin que nadie pueda confirmar o negar algo al respecto. La joven empresaria de 20 años, ha hecho de esto un juego, lanzando esporádicas claves que revelan su estado, como fotografías de medio cuerpo hacia arriba, selfies donde se ven sus senos más hinchados e incluso un cambio drástico de guardarropa a algo que oculte más sus curvas.

Kris llegó a declarar que estaba "sorprendida" con los rumores de embarazo de su hija menor y cuando se le pidió que comentara al respecto, respondió: "No seríamos Kardashians si algo no nos pasa todos los días".

¿Y sobre Khloé?

Sí, Ellen también cuestionó a mamá Jenner sobre Khloé, quien después de confesar sus problemas de infertilidad, resultó también estar dentro de las especulaciones de embarazo. "¿Qué hay de las fotos donde Khloé llama a Tristán 'Daddy' (papi)?". Kris respondió que no tenía idea a qué se debía pero que seguramente tenía una connotación más sexual detrás.

Así que sin importar si están embarazadas o no hay dos cosas que sí sabemos: que Kris no dirá nada hasta no estrenarse la nueva temporada de su show y que sí se convertirá en abuela, pero por parte de Kim y el bebé subrogado que espera.

