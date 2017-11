7 momentos en los que Nala fue más valiente que Simba y nadie reconoció El Rey León es una de las mejores películas Disney y Nala uno de los personajes femeninos más poderosos (y poco reconocidos)

Disney acaba de anunciar al elenco que conformará la versión live action de El Rey León y sí, Beyoncé está en la lista. La razón por estar emocionadas no es para menos ya que Queen B es una de las celebridades favoritas del espectáculo; es feminista, empoderada y una reina en toda la extensión de la palabra.

La cantante interpretará nada más y nada menos que a Nala, la mejor amiga (e interés romántico) del personaje principal, Simba. Pero hablemos de que el personaje es más subvalorado de lo que lo que debería ya que es una de las chicas Disney más patea traseros de todas (por eso nos encanta que Queen B haya sido elegida para interpretarla).

Nala nació para ser reina y aunque Simba es esencial para el personaje, no deja de brillar por sí sola. Por desgracia, entre tanto Hakuna Matata y simios con filosóficos, Nala pasó a un segundo plano. Si aún no te convence por qué Nala resultó ser más fuerte que Simba, ¡sigue leyendo!

1. Desde niña, Nala podía derribar a Simba.

2. Y lo siguió haciendo al crecer

.

3. También era más rápida.

4. Demostró ser más responsable y pensante que Simba, quien era rebelde, inmaduro y con ideas hippies de "Hakuna Matata, no pasa naaaaada". Durante la ausencia de Simba, Nala fue quien se hizo cargo del desastre que ocasionaron Scar y las hienas, hasta que el reino no pudo más y tuvo que buscarlo. Al no poder convencerlo de ver por los suyos, tuvo que regresar a seguir luchando.

.

5. Y enfrentó a Scar sola

.

6. Ella fue quien motivó a Simba a dejar los traumas de su pasado para responsabilizarse y ver hacia el futuro.

7. Y fue quien tomó la iniciativa en la relación y no salió corriendo como Simba. Sí, eso también cuenta.