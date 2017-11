La historia de la canción 'Una lady como tú' de los hermanos Turizo Manuel y Julián Turizo saltaron a la fama con la canción 'Una lady como tú'. Conoce la historia que cuentan sobre este éxito musical

'Una lady como tú' es la canción que logró llevar a la fama a los hermanos Manuel y Julián Turizo. Los colombianos nacidos en la localidad de Montería nunca imaginaron su alcance de audiencia y cuentan la historia de este tema.

Según Julián, en la Navidad del 2016 se alistaban para su presentación en Bucaramanga y se llevaron la gran sorpresa de que las boleterías vendieron todo una semana antes.

"Todos coreaban 'Una lady como tú' cuando saltamos al escenario. yo escribí l a canción junto a mi hermano (Manuel), con tan solo 16 años de edad. La escribimos en una noche de soledad en Medellín, cuando yo vivía ahí por mis estudios de Derecho. Fue una etapa difícil porque yo quería hacer música y lloraba por regresar a mi ciudad natal.

En aquella noche, cuando tocaba el ukelele (guitarra pequeña) escuché un sonido diferente a todo lo que había hecho antes y eso me inspiró", narra Julián.

“Lo más difícil de escribir esta canción fue lograr plasmar en la letra todo lo que sentíamos en ese momento, pues quisimos hacer una dedicatoria de amor en una canción que a las personas les tocara el alma”, afirma Manuel. Y al parecer lograron llegar al alma de sus seguidores, pues ‘Una Lady como tú’, suena desde inicios de este año en cientos de emisoras en todo el país, en YouTube ya cuenta con más de 120 millones de reproducciones y no han parado de realizar conciertos cada fin de semana dentro y fuera de Colombia.

“Nosotros desde pequeños hemos sido muy unidos y ambos entendemos nuestros sentimientos. Hay una frase que dice que uno no tiene que trabajar por un sueldo sino por un sueño, y eso es lo que hacemos”, explica Manuel, quien se declara fanático del reggaetón desde muy pequeño a pesar de crecer en un barrio popular de Montería, ciudad donde se respira vallenato.

“La gente pensará que nosotros hicimos una canción y nos salió, pero lo que muchos no saben es que Julián y yo escribimos canciones desde que eramos pequeños. Yo veía un video musical y se me erizaba la piel”, dice el artista, que se caracteriza por su particular calidad vocal.

Siete meses después de su primer y exitoso sencillo, los hermanos Turizo lanzaron recientemente ‘Bésame’, canción que realizaron en compañía del reconocido cantante Valentino, ex integrante de una de las agrupaciones pioneras del reggaetón como lo fue ‘Magnate y Valentino’.

“‘Bésame’ fue un tema que se hizo con muy buena vibra y con amor, pues con frases como ‘bésame, hablame al oído y matame’ o ‘recorrer tu cuerpo es un placer’ buscamos transmitir mucho cariño y sentimiento”, explica Valentino.

Por su parte, Manuel dice que el nombre del sencillo se debe a que se trató de plasmar el gusto por una mujer en una sola canción en la que se expresan frases bonitas, “cargadas de sentimientos y de fiesta”.

La intención de estos artistas es que el reggaetón deje de ser calificado como un género con letras que difaman y degradan a la mujer, y aseguran que la mejor prueba de que esto sí se puede lograr es ver el éxito de sus canciones, con letras 100 % románticas.

“Crear letras que nacen del corazón y que no son para nada vulgares es para nosotros un honor, pues he visto bailar nuestras canciones a personas de todas las edades, desde niñas de 6 años, hasta abuelitas. Nuestras letras son un granito de arena que queremos aportar para que se cambie la visión que se tiene actualmente del regaetón”, sostiene Julián, y agrega que los planes para realizar el video de ‘Bésame’ ya están en marcha.

Y como si esto fuera poco, el pasado 20 de octubre la agrupación, también colombiana, Piso 21 lanzó su tema éxito del momento "Déjala que vuelva" en colaboración con los hermanos Turizo, quienes suben su fama como la espuma.

​