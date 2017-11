Hijos de Karla Luna le dedican emotivo altar de Día de Muertos

"Con todo el dolor de mi corazón hacer el primer altar junto con mi madre y mi sobrinos que sabemos que estás en un lugar mejor que todos nosotros pero es imposible no llorar pues penetraste nuestros corazones y ahora habitas en ellos Con mucho cariño te recordamos y se que viniste a darnos muchas lecciones a la gente pero la más importante es que siempre estabas con una sonrisa en unión con la familia y así estaremos hermana con una sonrisa y unidos ansiosos siempre esperar nuestro turno para volver a verte. Es imposible dejar de llorar pues me siento como una niña que perdió a su hermanita su alma gemela y como le explico cada día a mi Alma que no llore y algún día a el cruzar tú seas la que como niñas me tomabas de tu mano y me protegías Pero confío en la promesa de Jesus y se que cuando nos volvamos a ver nada ni nadie podrá separarnos porque por siempre serás mi hermanita en la vida eterna Descansa en paz hermana Karla Fabiola Luna Martinez Nunca pero Nunca te olvidaré Gracias a todas las familia,escuelas,negocios y amigos por recordarla y dedicar sus altares a mi hermana sin duda es un poco de consuelo para nosotros de familia el ver como miles de personas la amaban tanto como nosotros y se que porque ella era un colibrí limpio e inofensivo que solo le quería dar amor a el que se le atravesara Anécdota que le decía a mi hermana: Siempre le decía NO hay persona que cuando te conoce se anamore de ti unos más que otros pero "TODOS" Y así es …… #GloriaDios #GraciasEspirituSanto #JesusEsNuestraFuerza #VolasteColibri #ProhibidoOlvidar Tu hermana Erika Luna."

