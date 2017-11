Chayanne se convirtió en el gitano que querrías tener en casa Su disfraz de Halloween dejó a sus fans con la boca abierta

Seguimos con la fiebre de los disfraces para Halloween de las celebridades, pero esta vez toca el turno de hablar de uno de nuestros cantantes favoritos: Chayanne.

Chayanne es guapo, talentoso y, por una noche, un sexy gitano. Sólo le bastó un atuendo negro y accesorios dorados para convertirse en uno de los personajes más representativos del subcontinente indio.

Para el cantante fue muy importante destacar que su disfraz para Halloween fue elegido con mucho respeto, por lo que en el pie de foto escribió:

Respetando a todos los gitanos del mundo, y disfrutando la vida #happyhalloween #chayanne".

Como era de esperarse, las fans de Chayanne no dejaron pasar un minuto para decirle lo bien que lucía con su disfraz. "Mi gitano hermoso, siempre me derrites con cada fotografía, besos lindo" o "El gitano más bello que he visto en mi vida", son algunos de los ocurrentes comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento, el posteo de Chayanne tiene 198 mil "me gusta" y los comentarios halagadores siguen apareciendo cada minuto.

¡Chayanne, eres nuestro gitano favorito!

