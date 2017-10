5 razones por las que una mujer le da una segunda oportunidad a un ex Con la ruptura con The Weeknd, Selena Gomez se convirtió en el claro ejemplo de que todas hemos caído en las redes de un ex

Tras 11 meses de vivir lo que creímos un cuento de hadas, Selena Gómez y The Weeknd terminaron su relación. ¿El culpable? Justin Bieber, o al menos es el principal sospechoso.

Y es que antes de anunciar que se separarían, Selena fue captada en un café con Justin Bieber, con quien mantuvo una larga relación de 2011 a 2015. Aunque no se ha dicho nada al respecto es claro que se trata de un caso de "acercamiento con el ex". ¿Te suena familiar?

Quizá te niegues a aceptarlo pero seguramente en algún momento, te pusiste a pensar en tu ex y a reconsiderar volver después de haber terminado (si no es que ya lo hiciste). Prefieres continuar diciéndote a ti misma que el amor es así, complicado e inesperado y que al corazón nadie le manda y que una fuerza mística los sigue juntando.

De acuerdo con un estudio, aproximadamente el 50 por ciento de las parejas vuelven a estar juntas después de separarse y la razón es que tenían ambivalencias sobre la ruptura en primer lugar.

Si bien lo sensato es mantenerse alejado de esa vieja llama después de extinguirse, algunas personas pueden convencerse a sí mismas de que hay argumentos para volver a estar juntos. La Universidad Estatal de Kansas descubrió que casi la mitad de las parejas se reencuentran también reveló que las parejas que volvieron a estar juntas asumieron que su pareja había cambiado para bien o que serían mejores para comunicarse pero también hay razones de ego involucradas.

Sabes que te lastimará, pero es un dolor que según, vale la pena

Mensajes de texto sin responder, cero notificaciones de él en tus redes sociales, ni una llamada…es obvio que te esfuerzas en llamar su atención por todas las vías de comunicación posibles y aunque sabes que no contestará, la esperanza de que lo haga te mantiene andando. El masoquismo se siente bien porque el momento en que decide contestar, te sientes realizada.

Te da miedo quedarte sola

Todas en algún momento tenemos miedo a la soledad. Es la que nos lleva muchas veces a volver con esa persona y quizás esta sea una de las peores razones para hacerlo. Cuando terminas una relación es por algo que no funcionó o que no te hizo bien y aunque es normal sentirte triste y sola, no debes dejarte llevar por la idea de "me quedaré sola por siempre" o de que cada que llegas a un evento sola, todos se quedan pensando "pobrecita, vino sola". No necesitas de tu ex. Toma la separación como una oportunidad para volver a salir libremente con tus amigos y conocer gente nueva. Esto te ayudará ver con mayor claridad y saber que si quieres retomar tu relación es por amor y no por miedo.

Tienes la presión familiar encima

Muchas veces en las relaciones de larga duración, la familia termina convirtiéndose en segundos parientes. A veces, los papás de tu ex te consideran una hija y tus padres, no dejan de idolatrar a tu ex. Es cierto, se establecen lazos fuertes y de mucho compromiso, al punto de sentir la presión de tener que mantenerse unidos para darle gusto a ambos lados. Si tus parientes aman a tu ex, seguro te dirán que lo pienses mejor, que los problemas se pueden arreglar y que es un gran partido pero deben entender que si terminaron fue porque algo no salió bien. Conversa con tu familia, equivocada o no es tu decisión y solo tu sabes lo que te conviene.

Te gusta recordar los buenos momentos

Quedarse en el pasado no es bueno pero la memoria selectiva nos puede jugar mala pasada. Recordamos todos esos momentos lindos que pasamos y guardamos en algún lugar escondido de nuestra mente. Y sí, nadie niega que no hayas vivido buenos momentos pero no olvides que si terminaste fue por algo que te molestaba. Es muy difícil cambiar a las personas (incluso a ti misma) y aunque regreses con tu ex y vuelvan a tener buenos momentos, ten por seguro que tarde o temprano volverán a caer otra vez con la misma piedra. Así que ¿por qué no mejor crear nuevas memorias con alguien nuevo? Bueno, Selena lo intentó con The Weeknd y no funcionó pero podría intentar con alguien más antes de volver con Justin.

Estás aburrida

Seguramente programaste toda una vida con tu pareja y actividades que según tu, sólo puedes hacer con esa persona. Pero al verte sola, te quedaste con la sensación de un tiempo vacío. No te dejes llevar por la idea de que necesitas a alguien para sentirte bien, aprovecha de hacer lo que dejaste postergado; lee, ve al gimnasio, viaja y haz todo aquello que no podías hacer por tener que complacer o llegar a un acuerdo con la otra persona. Te sentirás mas tranquila y feliz. No sabemos qué pasaba por la mente de Selena cuando terminó con The Weeknd y decidió verse con Justin, quizá fue como un distractor perfecto y quizá también tiene que ver con que Justin es un chico rebelde y fiestero con el que Selena sabe que puede tener diversión.