Famosas que nunca creímos ver embarazadas y se unen al 'baby boom'

Este 2017 estuvo cargado de buenas y malas noticias, entre las buenas están los nacimientos de algunos de los bebés del espectáculo y sus mamás no han dudado en compartir cómo se han transformado sus cuerpos con la espera de sus bebés.

En 2013, Khloé Kardashian comenzó a decir que estaba desesperada por un bebé y que incluso estaba celosa porque sus hermanas estaban teniendo hijos y relaciones estables, algo que no logró con su entonces pareja, Lamar Odom. Ante las cámaras, Khloé afirmaba que estaba bien sin niños y que estaba harta de que le preguntaran 24/7 por lo mismo. "La gente asume que estoy desesperado por un bebé Y sí, me encantaría tener un bebé, pero tengo 28 años, he estado casada por tres años y medio, amo mi vida, pero no me siento incompleta en este momento ".