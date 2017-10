Mauricio Ochmann manda su mensaje más romántico a Aislinn Derbez

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann forman una de las parejas más sensacionales del espectáculo. Primero mantuvieron un lindo noviazgo, después sellaron su amor con una gran boda y ahora esperan ansiosos la llegada de su primer bebé.

No cabe duda de que el amor entre Aislinn y Mauricio crece cada día más. Para prueba el reciente mensaje que el actor le dedicó a la futura madre de su bebé, uno de los más románticos (e incluso halagadores) hasta el momento.

Fue en su cuenta de Instagram donde Ochmann compartió una imagen de Aislinn, en la que se puede ver a la perfección su 'baby bump', y además escribió estas hermosas palabras:

Mauricio es siempre muy romántico, excepto por la vez en la que se le declaró a Aislinn. Y es que, de acuerdo con el actor, en esa ocasión no fue tan tierno.

La busqué y empezamos a salir. Comenzó de una amistad, de platicar de diferentes temas de la vida en mi casa o en la suya y de ahí surgió el noviazgo. Después de un mes, mes y medio, me le declaré. Muy mal por cierto, porque pues yo pensé que en estos tiempos ya no se usa. Entonces íbamos en el coche y le dije: 'Ya llevamos como mes y medio ya, ¿no?, ¿quieres ser mi novia?' Y ella me contestó: '¡Ah, nombre, qué romántico', reveló Mauricio en una entrevista.