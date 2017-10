Mila Kunis confiesa que su hija de 3 años bebe vino todos los viernes La esposa de Ashton Kutcher reveló una de sus tradiciones familiares.

Mila Kunis y Ashton Kutcher han tratado de mantener su vida a alejada de los reflectores. Le dejan saber a los medios sólo lo estrictamente necesario, razón por la que la declaración acerca de los hábitos de sus hijos sorprendió y causó revuelo.

La actriz reveló a Entertainment Tonight que su hija de sólo tres los bebe vino como parte de una tradición judía.

"En nuestra casa celebramos el sabbat [uno de los rituales judíos por excelencia] por todo lo alto. En la noche del viernes, todos tenemos que tomar un sorbito de vino, y la verdad es que mi hija lleva haciéndolo casi desde que nació. Los viernes por la mañana se levanta emocionada y yo le digo: 'Ya es viernes'. Y ella me contesta: 'Puedo beber vino’".

Mila Kunis y Ashton Kutcher no hablan de sus hijos

A diferencia de otros famosos, este par no suele pronunciarse respecto a sus hijos. De hecho, no los exponen en eventos públicos porque creen necesario que los pequeños tengan derecho a su privacidad y a no ser asediados por los medios de comunicación.

Ashton reveló a iHeart Radio la forma que tienen de comunicarse con los abuelos de los pequeños sin exponerlos en redes: