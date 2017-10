Kim Kardashian podría haber confirmado que espera gemelos

Kim Kardashian, una de las hermanas más polémicas, no se iba a quedar atrás y con un ‘tweet’ aviva los rumores sobre el nacimiento de los nuevos integrantes de la familia que conforma junto al rapero Kanye West.

Los ojos de los reflectores están sobre Khloé Kardashian y Kylie Jenner luego de que los rumores sobre su embarazo no dejaran de surgir por todos los sitios de entretenimiento, por lo que criticaron a Kim de querer atención.

A través de su cuenta de Twitter escribió lo siguiente:

Anyone know who makes the best double stroller? Not a tiny compact one but regular size.

