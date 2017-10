Nunca verás a Kate Middleton con las uñas pintadas de rojo por esta razón Si eres amante de los esmaltes de uñas no puedes ser parte de la realeza.

Para muchas mujeres pintarnos las uñas es parte integral de nuestra rutina de belleza y no hacerlo nos parece imposible. Es más, me atrevería a decirte que a veces nos sentimos raras cuando no llevamos esmalte.

Esta situación no le pasa a Kate Middleton, quien de acuerdo con el protocolo no puede llevar su color favorito de uñas por decreto d ella Reina Isabel II, quien hace más de 30 años instauró un decreto en el que las uñas al natural son lo único aceptable entre la realeza.

Hay un producto de la marca Essie que es muy natural y que sí está permitido dentro del protocolo real. Aunque no pueda usar colores llamativos, la Duquesa de Cambridge se somete a un tratamiento en las manos que incluye la exfoliación y masaje de las mismas para lucir unas manos siempre arregladas.

Además de las uñas, Kate tampoco puede vestir a su hijo con pantalón corto, no firma autógrafos, no puede tomar de la mano a su esposo y mucho menos besarlo.