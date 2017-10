Esposo de Hiromi comparte conmovedora foto de la cantante con su bebé

El esposo de Hiromi, Fernando Santana, compartió a través de su cuenta de Facebook una conmovedora imagen de su esposa y su bebé Julieta, quienes fallecieron el pasado 27 de septiembre.

La fotografía fue tomada días antes de que la cantante y su hija perdieran la vida y en ella podemos ver a Hiromi con su abultada pancita de embarazo, sobre su vientre se ven dos manos, la de ella y la de Fernando.

Junto a la imagen Santana escribió, "Mi hermosa familia".

La fotografía dejó a varios de los seguidores de Fernando, y Hiromi, con un nudo en la garganta.

Hace unos días Fernando confesó a Univisión que no ha podido volver a casa desde la muerte de Hiromi.

Me estoy quedando con mis papás, desde que nos fuimos al hospital no he regresado, no me siento preparado, al final ahí está ella, nuestra casa, las cosas de mi hija".