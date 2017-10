Yhadira Carrillo es tachada de "mentirosa" por Leticia Calderón

Hace unos días, Yadhira Carrillo habló sobre la relación que mantiene con Luciano y Carlo, los hijos que su pareja, Juan Collado, tuvo con la actriz Leticia Calderón.

En entrevista con 'De primera mano', Yadhira aseguró que ella quiere mucho a los hijos de Leticia y destacó las cualidades que ve en ellos.

Los dos hijos de Lety son encantadores, me parece que han crecido muy felices al lado de su mami. Son guapos, educados, tienen muchas cualidades[…] Yo los quiero como míos, han llenado ese espacio que siempre soñé de un hijo…", indicó la actriz.

Además de eso, la protagonista de novelas como 'El niño que vino del mar' también indicó que las puertas de su casa siempre estarán abiertas para Luciano y Carlo.

Sin embargo, pese a sus declaraciones, Yadhira podría no tener esa relación de en sueño con Luciano y Carlo. Al menos no para Leticia, quien en una breve entrevista desmintió a Carrillo:

No la ven[…] No conviven para nada, a lo mejor los quiere y qué padre, le agradezco muchísimo que los quiera, pero mis hijos no la conocen", afirmó rotundamente Calderón.