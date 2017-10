Cantante internacional impresionada por la voz de Mon Laferte

No cabe duda que Mon Laferte tiene una voz sensacional (basta con que escuches el coro de 'Tu falta de querer' para que sepas de lo que estoy hablando), y es gracias a ella que ha conquistado a miles de personas, incluso a nivel internacional.

Y para muestra Haley Williams, vocalista del grupo Paramore, quien quedó impresionada (por decirlo menos) con la voz de Laferte.

La estrella internacional escuchó cantar a Mon durante el Festival Coordenada en México, en el que ambas participaron, e inmediatamente recurrió a su Twitter para demostrar lo impresionada que quedó:

— hayley from Paramore (@yelyahwilliams) 21 de octubre de 2017

@monlaferte YOUR VOICE !!!!!!!!! 😱🙌🏼

Ante tal halago, Laferte no se quedó callada y aprovechó para contestarle a Williams.

Thanks @yelyahwilliams you rock too!! 💛

— MON LAFERTE (@monlaferte) 21 de octubre de 2017