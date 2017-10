Actriz confiesa lo mucho que extraña a Eugenio Derbez

Durante muchos años Eugenio Derbez y Consuelo Duval formaron un "hermoso" matrimonio. Bueno, al menos en la pantalla chica. Y es que con sus personajes de 'Ludoviko P. Luche' y 'Federica Dávalos' ambos se demostraron un particular, pero muy fuerte amor.

Ahora que están separados, Consuelo utilizó su cuenta de Instagram para hacerle saber a Eugenio lo mucho que lo extraña (seguro es porque ya no tiene a quién decirle "insecto") por medio de un tierno mensaje.

Pero eso no fue todo, para acompañar su mensaje Consuelo posteó una imagen en donde aparece muy contenta al lado del protagonista de 'Cómo ser un Latin Lover'.

Pese a que Consuelo se caracteriza por ser una mujer bastante temperamental (igual que su personaje en 'La Familia P. Luche'), Eugenio le tiene un gran cariño y la acepta como es.

A Consuelo no le hablas en tres semanas y te llama diciendo: 'no puede ser que estemos distanciados, tu ya no me quieres, creí que éramos amigos. Consuelo. Cómo estás, qué bueno que me llamaste porque estoy muy triste, qué bueno que eres mi mejor amigo', y me cuelga", aseguró entre risas hace un tiempo el comediante.