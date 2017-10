Hermana de Karla Luna la recuerda con un emotivo video

Para los familiares y amigos de Karla Luna el dolor por su partida no disminuye. Su hermana, Erika, la recuerda con mucho cariño y extraña los días en los que convivían juntas.

Erika decidió recordar a su amada hermana con un video recopilatorio, el cual subió a su cuenta de Facebook. En las imágenes del clip se puede ver a Karla mientras asistía a sus citas al hospital o disfrutaba del tiempo con su ahijada Fabiola.

En el mensaje que acompaña el video, Erika escribió:

Debido a que Erika compartió el video de manera pública, muchos de los seguidores de "La lavandera morena" aprovecharon para dirigirle mensajes sobre lo "hermosa" que era su personalidad y de apoyo para toda su familia.

Horas después de publicar dicho video, Erika decidió compartir otro clip (posteado originalmente en la cuenta oficial de la comediante) en el que se puede ver a Karla bailando algunas canciones de Celia Cruz.

Erika estuvo en todo momento al lado de su hermana, incluso en 2014 decidió raparse para solidarizarse con ella y ayudarla a sobrellevar los estragos de su enfermedad.

La mensa hoy me dijo que se quiere cortar el cabello, pelona para el apoyo sister power con su hermana. Ya traté de decirle que no lo haga, pero no la hago entrar en razón. Le dije que cortándose el pelo no me va a ayudar a que las quimioterapias mejoren, pero está bien", declaró Karla en aquel momento.