La triste confesión del esposo de Hiromi tras la muerte de la cantante

Tras haber perdido a su esposa Hiromi Hayakawa y a su hija la tarde del 27 de septiembre, Fernando Santana aseguró que la ausencia de ambas no ha sido fácil, y no sabe cómo superarlo.

“No sé cómo he seguido”, reconoció Fernando la noche del 19 de octubre, después del homenaje dedicado a la cantante en el teatro de la Ciudad de México.

En exclusiva para Univisión, el hombre declaró que todavía sigue afectado por la muerte de la también actriz, quien perdió la vida por complicaciones durante el embarazo de su primera hija, Julieta, quien también falleció.

“No es fácil, no lo supero o más bien (…) no sé”, dijo Fernando, al momento de que las lágrimas recorrían su rostro.

El emotivo momento quedó grabado en un video que el medio televisivo difunde en su página web.

Fernando contrajo nupcias en enero de este año. Ocho meses después la muerte lo separó de Hiromi y la pérdida no ha sido fácil, tanto que no ha regresado al departamento que ambos habitaban y que se convertiría en el escenario de la vida real en el que formarían una familia.

“Me estoy quedando con mis papás, desde que nos fuimos al hospital no he regresado (al departamento), no me siento preparado, al final ahí está ella, nuestra casa, las cosas de mi hija”, confesó Fernando a Univisión, después de que Hiromi fuera homenajeada y recordada como una actriz multifacética, querida, y que comenzó su carrera artística como participante del reality show ‘La Academia’.