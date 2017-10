Kate del Castillo afirma haber tenido sexo con Sean Penn

Cuando se destapó que Kate del Castillo había mantenido encuentros con Joaquín Guzmán Loera, alías ‘El Chapo Guzmán’, uno de los narcotraficantes mexicanos más buscados del mundo, los medios internacionales especularon sobre si la intérprete de ‘La Reina del Sur’ había mantenido una relación más allá de lo profesional con el capo de la droga.

Ahora, con el estreno de ‘The day I met EL Chapo’ la actriz hizo fuertes revelaciones respecto a Sean Penn, quien la acompaño a conocer a uno de los hombres más buscados por la justicia. En el programa Good Morning America la actriz reveló haber tenido intimidad con el ex de Madonna.

Con el estreno de la serie, Sean Penn se ha mostrado descontento ante lo que denominó una 'incansable forma de obtener publicidad gratuita' por parte de la mexicana, dijo que la actriz ha contado una narrativa falsa e irresponsable, llena de imprecisiones.

Kate por su parte dijo haber invitado al actor a participar en el documental y que éste decidió no hacerlo. Ambos sostienen su verdad de los hechos; él dice que no la traicionó al publicar la polémica entrevista en la revista Rolling Stone, mientras que ella sostiene que sí lo hizo.

.@katedelcastillo speaks to @JujuChangABC about her meeting with El Chapo, Sean Penn and her new @netflix documentary #TheDayIMetElChapo pic.twitter.com/CO3zTt1YXL

