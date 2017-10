Eduardo Yáñez se disculpa por golpear a un periodista y dice necesitar ayuda

Hace unos días el actor mexicano Eduardo Yáñez estuvo en el ojo de los medios de comunicación por golpear a un periodista que le preguntó por su hijo, quien actualmente enfrenta problemas con la justicia norteamericana. Luego del escandaloso asunto que dio pie a un sinfín de críticas, el actor a roto el silencio. Entre lágrimas se refirió a este penoso asunto.

En una entrevista otorgada al programa ‘El Gordo y la Flaca’, Yáñez rompió en llanto, dijo que no justificaba lo que había hecho, pero que para él el tema de su hijo era lo más importante. Le extendió una disculpa a Paco Fuentes, periodista agredido.

"No estoy justificando mi acto. Mi acto es reprobable, ahí perdí el momento. Ya no pensé más. El tema de mi hijo es para mí lo más importante. Me disculpo con Paco porque te viste envuelto en algo que no te pertenece y tomaste lugar y parte, el insistir demasiado en eso, sentí que estabas del otro lado. Hay otra manera de contestar y decir las cosas. Yo ya me iba pero me regresó unas palabras y volví con la mente totalmente cegada".