Thalía compartió la efectiva rutina de pilates que le ayuda a definir su cintura.

A sus 46 años, Thalía sigue luciendo uno de los cuerpos más tonificados y exuberantes del mundo del espectáculo.

A pesar de que por muchos años se ha dicho que la razón de su cuerpo tan delgado fue la extracción de una de sus cosquillas, la cantante mexicana ha desmentido los rumores, revelando que su figura es resultado de una dieta balanceada y de arduas rutinas de ejercicio.

La mexicana es la clara muestra de que tener una apretada agenda y una familia que cuidar, no es excusa para descuidar el cuerpo y que lo único que se necesita son ganas, constancia y un poco de pilates, o así lo ha compartido en su cuenta de Instagram.

Y es que a través de ingeniosas técnicas de esta disciplina, la mexicana invita a sus seguidores a mantenerse activos para obtener los mejores resultados. Thalía mostró algunos ejercicios que realiza (descuida siempre se puede llevar a cabo sin tener un aparato especial) .

“Back to basics. #pilates is back in my life😏😉Me encanta mezclar rutinas cuando hago ejercicio y añadir #Pilates es ideal para el balance y postura del cuerpo. Difícil? siiii. Satisfactorio? maaaaas #excercise #yoga #gym #running #pilates #dance #music #fun”, escribió junto a su post.