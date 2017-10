Kylie Jenner fue abandonada por Travis Scott y ¡será madre soltera!

Aunque Kylie Jenner no ha confirmado estar embarazada, los rumores que aseguran que la más pequeña de las Kardashian está esperando un hijo de Travis Scott siguen igual de fuertes que al principio. Pero ahora también se suma la afirmación de que ella tendrá que criar a su bebé sola.

De acuerdo con el sitio Celebuzz!, Travis y Kylie terminaron su relación, de apenas seis meses, debido a discusiones sobre la posibilidad de unir sus vidas en matrimonio. Algo que la empresaria desea, pero para lo que el rapero no se siente preparado.

Desde que descubrió que está embarazada, Kylie ha estado presionando a Travis para que se case con ella. Pero él no está listo para caminar hacia el altar y dijo que no. Él está molesto por su insistencia y terminó", aseguró una fuente a la revista In Touch.