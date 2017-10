Así ha crecido Mateo, el amor verdadero de Galilea Montijo El pequeño es producto de su relación con Fernando Reyna.

Si hay una famosa que deseaba convertirse en madre, esa es Galilea Montijo quien vio cristalizado su deseo de ser madre en 2012, año en el que la conductora junto a su esposo, el político Fernando Reyna, trajeron al mundo a Mateo.

Cuando el pequeño Mateo llegó al mundo la tapatía declaró a sus compañeros: “Nació el viernes en la mañanita muy de madrugada. Me siento feliz, muy adolorida, ¡qué bárbaras las mamás! y eso que fue cesárea, pero muy contenta; lo veo y se me quita todo. No me importa la ojera, no me importa la gordura… valió la pena todo”.

Las críticas hacía Galilea Montijo

La conductora ha sido duramente juzgada por la forma en la que se maneja con Mateo; hace meses fue cuestionada por besar a su hijo en la boca, mientras que uno o dos años atrás también recibió críticas por haberle hecho un corte poco infantil y no acorde a su edad.

Bajo el hashtag #Miamordelbueno, la tapatía le dedica fotos y mensajes a su pequeño hijo que cada día está más grande y parecido a su papá.

❤️ #miamordelbueno A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Aug 31, 2017 at 1:28pm PDT

Domingo de boliche 😍😍😍😍😍 con mis #Alexis #Claudio #Mateo @reinaiglesias los amo❤️ A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Jul 9, 2017 at 2:13pm PDT

Haciendo pizza 🍕🍕#miamordelbueno #enamorada A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Jun 7, 2017 at 5:52pm PDT

Viernes sin tráfico y con la ciudad vacía. A post shared by Fernando Reina (@reinaiglesias) on Sep 15, 2017 at 10:13am PDT