Aislinn Derbez compartió la sorpresa que le está preparando a su bebé A través de redes sociales dejó ver que ya espera su llegada.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dejaron claro que esperan con ansias la llegada de su primer hijo, tanto que no dudaron en gritar a los cuatro vientos lo emocionados que estaban con la llegada y que querían mantenerlo como algo muy suyo, por eso pedían respeto a la prensa.

Aunque desde aquel anuncio no han subido imágenes de ellos con tanta regularidad, la actriz compartió a través de Instagram Stories lo que hace entre escena y escena para su bebé.

La hija de Eugenio Derbez compartió que está tejiéndole algo muy especial a su bebé. Escribió que este nuevo proyecto de tenido lo está haciendo con estambre morado no rosa, como parece en la imagen, porque aún no conoce el sexo del nuevo integrante de la familia.

Desde hace meses compartió que el tejido se estaba haciendo una de sus prácticas predilectas pues además de ayudarla con los tiempos muertos entre grabaciones, es una extraordinaria forma de relajarse.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann más felices que nunca

"Hace 13 años viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Y hoy nuevamente se me llena el corazón al volver a vivir esta hermosa experiencia con la mujer que amo! Está siendo un viaje muy especial en nuestras vidas, y como no se podrá ocultar más porque el bebe está creciendo rapidísimo, quisimos que lo supieran por nosotros primero. Es algo muy íntimo y especial que queremos disfrutar en familia. Gracias por su respeto y buena vibra a nuestros amigos, familia y a todos los que los que nos siguen!", escribió el actor en su cuenta deInstagram hace semanas. Desde entonces, las muestras de sus familiares y amigos no se han hecho esperar.