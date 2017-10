Selena Gomez y el poderoso mensaje de inspiración para su hermana menor

Selena Gomez siempre se ha preocupado por ser un buen ejemplo para sus seguidores, pero no hay nadie a quien ella quiera inspirar más que a su hermana Gracie, quien apenas tiene 4 años de edad.

Desde el nacimiento de "Sissy", como Selena llama a su hermana, ella ha sido la chica más feliz. Por eso está realmente interesada en que la pequeña aprenda los mejores valores, y que al crecer pueda defenderse por sí misma y expresar sus opiniones sin miedo.

Por medio de un posteo en su cuenta de Instagram, Selena acaba de compartir un gran mensaje de empoderamiento para Gracie (que en realidad es capaz de inspirar a cualquier mujer).

Gomez acompañó este mensaje con un conmovedor video en el que aparece junto a Gracie frente al mar.

¡No tengo miedo!", dice Gracie en el clip. A lo que su hermana le responde: 'Lo sé, porque eres muy valiente, ¿verdad? No le tienes miedo a nada, ¿a que no?".

Gracie es la hija del segundo matrimonio de la mamá de Selena, Mandy Teefey. Y definitivamente llegó a la vida de la cantante para hacer su mundo más feliz y completo.

Jamás me había sentido tan feliz como hasta ahora. Me siento bendecida y agradecida por las oportunidades que me ofrecerá el futuro, liberada ya de un exceso de compromisos que no podía afrontar y con ganas de descansar junto a las personas que más quiero en esta vida", detalló Selena en uno de sus posteos del 2013 en Instagram.